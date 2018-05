Neljapäeval tugevneb põhja poolt uus ja märksa jahedam kõrgrõhkkond. Öö on õhukese pilvekihi ning kõleda kirde- ja põhjatuulega, põhjarannikul on puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on 8..13°C. Päev on päikesepaisteline. Päeva peale tuul nõrgeneb ja pöördub idakaarde. Õhutemperatuur on 16..20°C, Virumaal võib jääda vaid 14..15°C piiresse.

Laupäeva öösel kõrgrõhkkond kaugeneb Venemaa ja üle Eesti liigub pilverünki. On võimalus, et üksikutes tuleb ka lühiajaline vihmahoog, kuid sajuhulk on tõenäoliselt väike. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 7..12, rannikul kuni 14°C. Päeval läheneb Soomest madalrõhulohk ning edela- ja läänetuul tugevneb, põhjarannikul on puhanguid 14 m/s. Suuremal osal on ilm päikesepaisteline, pilverünki võib enam Virumaal olla, kuid saju võimalus on sealgi väike. Edela- ja läänetuul on tuntavam ikka põhjarannikul, puhanguid on 14 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 25°C ümbrusse, läänekaare tuulele avatud rannikul on jahedam.