Põhja-Koreas on umbes 80 000–120 000 poliitvangi, selgub USA välisministeeriumi värskest aruandest. Osa nendest vahistati usulistel motiividel. Aruandes rõhutatakse, et Põhja-Korea vangilaagrites on kohutavad tingimused. Seal olid veel hiljuti vangis kolm USA kodanikku, kuid nad lasti Kim Jong-uni ja Donald Trumpi kohtumise ootuses kolm nädalat tagasi hea tahte märgina vabaks.

USA Luure Keskagentuuri (CIA) värskes raportis märgitakse, et Põhja-Korea ei kavatse lähiajal tuumarelvast loobuda, küll aga on valmis avama pealinnas Pyongyangis burgerirestoranid.

USA ja Põhja-Korea jätkavad siiski ettevalmistusi Donald Trumpi ja Kim Jong-uni kohtumiseks, mis on 12. juunil Singapuris. Donald Trump teatas 24. mail Kim Jong-unile saadetud kirjas, et ameeriklased tühistavad kokkusaamise, kuid andis juba järgmisel päeval teada, et see võib siiski toimuda.