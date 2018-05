Teisipäeval Belgias Liège'i linnas kolm inimest tapnud Benjamin Hermani veretööd käsitleb politsei kui terrorirünnakut. Kõik märgid viitavad sellele, et mees radikaliseerus vanglas, kuid kui suur tähtsus sellel tegelikult tema sooritatud jõhkras roimas oli?

31aastane Benjamin Herman on staažikas pätt, kes on vanglast sisse-välja känud teismeeast saati, kirjutab BBC. Põhiliselt narkokuritegude ja peksmiste eest. Esmaspäeval pääses ta ajutise vabastuse alusel põgusalt välja, eeldusega, et teisipäeval peab ta sinna naasma. Belgia justiitsminister Koen Geens kaitseb vanglatöötajate otsust Hermanile ühepäevane vabadus anda: tegemist oli igati tavapärase protokolliga. Lühikese vabastuse eesmärk oli aidata vangil ajada asju, et tema pärisvabastus - mis pidi saabuma alles 2020. aastal - kulgeks sujuvalt. Herman oli varem mitu korda niimoodi korraks väljas toimetamas käinud.

Kuid paraku ei kulutanud ta seekord aega paberimajandusele või perekonnaga suhtlemisele. 28. mai õhtul otsis ta üles ühe endise kaasvangi ja tappis ta. Pole teada, kas kahel mehel oli mingi vana vimm õhus või oli tegemist käest ära läinud narkotripiga - mõnedel andmetel võis Herman teisipäeva hommikul narkojoobes olla. Igal juhul oli endine vang Hermani esimene ohver.

29. mai hommikul ründas ta tänaval patrullinud kaht politseinikku, haaras ühe teenistusrelva ning tappis sellega mõlemad korrakaitsjad ja ühe juhusliku mööduja ning võttis lähedalasuvas koolis ühe inimese pantvangi. Seal toimunud tulevahetuses politseiga Herman ka hukkus.

Belgia siseminister Jan Jambon ütles raadioeetris, et ehkki Herman võis vanglas džihadistlikele ideedele vastuvõtlik olla, on ka selge, et pärast esmaspäevaõhtust mõrva polnud tal enam midagi oodata. Ega kaotada. „Oli see radikaliseerumine, mis teda sellist kuritegu toime panema ajendas?“ küsis Jambon. „Seal võis ka olla, et tal polnud enam mingit lootust, ta ju tappis eelmisel õhtul inimese, tema vaimne seisund ja see, et ta võis narkootikumide mõju all olla.“