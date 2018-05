Kuigi kaks organisatsiooni on sel aastal projekti kallal tõsist tööd teinud ning ilmnenud nõrki kohti ka kõrvaldanud, on audiitoritel piiriprojekti meeskonnale veel siiski etteheiteid. „Meie hinnangul vajavad oluliselt parandamist mitu aspekti. Esiteks: riskijuhtimise korraldus. See, mida me auditist nägime: kõik projektiga seotud olulised riskid ei olnud hästi tuvastatud ja nende maandamisega oluliselt ei tegeletud,“ toob Olgo välja ühe nõrga koha.

Selle all mõtleb ta, et projektimeeskond on näiteks alahinnanud projekti ulatust, maksumust, ajakava ja muid korralduslikku poolt puudutavaid aspekte. Lisaks leidub auditis lause, mis ütleb, et PPA-l puudub selge nägemus, mis saab siis, kui piiril töid tehes tuleb ette õigusrikkumisi.

„Teiseks leidsime, et politsei-ja piirivalveametil ei ole olnud ega ole ka täna piisavalt vastava kogemusega spetsialiste sedavõrd keeruka ja suure projekti tegemiseks ja juhtimiseks.“

PPA peadirektor Elmar Vaher selgitab, et piisavalt pädeva inimese otsimisega juba tegeletakse ning selles osas on pilk pööratud just erasektori poole, milles töötab inimesi, kes suuri ehitusprojekte eest vedanud. „ Meie piirivalvuritel on olemas tarkus, milline peaks piir olema ja nüüd liigume edasi, et selle tarkusega ka piir valmis ehitada,“ lisas ta.

Mitmeid tähelepanekuid tegid audiitorid ka seoses hangete õiguspärasusega. Olgo sõnul saab projektimeeskonnale ette heita, et mõned hanked on läbi viidud põhjendamatult riigihangete erandi alusel: kuigi hangete läbiviimine käis korralduslikult nii nagu peab, leidsid audiitorid, et protsess polnud sellele hanketüübile viidates piisavalt läbipaistev ning kasutama oleks pidanud teist hanketüüpi.

Elmar Vaher kommenteerib aga, et idapiiri tehnilisi andmeid tulebki just vaka all hoida, sest tegemist on turvalisust tagavate riigisaladustega. „Kuritegelikele ühendustele, rääkimata võõrriikide eriteenistusest, ei saa olla need andmed kättesaadavad,“ vastab Vaher kriitikale.

Mis puudutab aga piiriprojekti maksumust ja valmimist, pole need küsimused veel vastust saanud. Siseminister Andres Anvelt meenutas, et piiri maksumust on kord juba valesti hinnatud. Nimelt arvati esiti, et piiri ehitus läheb maksma 80 miljonit eurot. Tänavu veebruaris aga ilmnes, et summa võib küündida 188 miljoni euroni.

Anvelti sõnul on projekti kallinemise taga peamiselt tõik, et esialgu ei osatud täpselt hinnata, kuivõrd mõjutavad piirialas valitsevad looduslikud olud ehitustöid. „Projekti kallimine oli paratamatu – seda ka audit kinnitab,“ ütleb Anvelt.