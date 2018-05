Šveitsi suurpank UBS võrdles üle kolme aasta taas uurimuses „Hinnad ja palgad“ elukallidust maailma 77 linnas. Kõige kallim oli see Šveitsi suurimas linnas Zürichis. Järgnevad Genf (Šveits), Oslo (Norra), Kopenhaagen (Taani) ja New York (USA).

Tallinn on 77 uuritud linna seas elukalliduselt 41., Vilnius (Leedu) 57. ja Riia (Läti) 58. kohal. Kolm odavamat on UBSi andmetel Kairo (Egiptus), Lagos (Nigeeria) ja Kiiev (Ukraina).

Netopalga arvestuses juhib Los Angeles (USA), kus on selle indeks 123,9. Järgneb Zürich – 122,5. Tallinlase netopalga indeks on 47,0 ehk 2,6 korda väiksem kui Zürichi elanikul. Vilniuses on vastav näitaja 41,0 ja Riias vaid 31,4.

Arvestades palgataset, tuleb Zürichi elanikel iPhone X ostmiseks töötada 38,2 tundi. Tallinlane peab seda tegema 208,5, Riia elanik 366,2 ja Kairo elanik koguni 1066,2 tundi.