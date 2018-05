"Just praegu vurab Tallinnas rattaga ringi üks vallaline prints," teatab Jevgeni Krištafovitš sotsiaalmeedia vahendusel.

"Ei, mitte mina! Päris prints, st kellel on päris oma riik olemas. Dubai šeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kelle Boeing 747 Lennart Meri lennuväljal teist päeva seisab. Nii et, tüdrukud, kes te siin nutsite, et viimane vallaline prints on mingi ameeriklannast näitlejanna poolt juba võetud - ärge feissaris passige, minge Piritale jalutama!"

35aastane Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum on Dubai kroonprints, kes armastab vabal ajal luuletada, ratsutada ja langevarjuga hüpata.