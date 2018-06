Aeg-ajalt tuleb mõni poliitik välja jutuga, et lastetud naised on ühiskonnale halvad ja mida iganes veel. Varem vihastasin selle peale, sest lapsi ei tehta ju üksi! Lastetu naine tahaks äkki väga perekonda luua, aga pole meest ju. Tean näiteks endavanust sõbrannat, kellel on olnud ammu unistus saada emaks ja olla perenaine, kuid meest ei ole.