Inimesed on ikka teinud huvitavaid asju, et enda armastatut vanglatrellidest päästa. Küll tuleb ette valetamisi, küll tunnistustest loobumisi, kuid Narvas elav Marjana (35) läks abikaasat kaitstes õige kaugele.

Nagu öeldud, siis ähvardused kandsid vilja osaliselt, sest Marjana võeti ka ise kuu pärast ähvardamisi kinni. Selgus, et ka tema oli narkoäris osaline. Juba eelmisest suvest oli politsei kogunud tõendeid, kuidas Aleksandr ja Marjana koos fentanüüli müüvad. Seejuures oli korra Aleksandr sissekukkumisel väga lähedal, kuid viimasel hetkel neelas kogu tema valduses olnud narkoaine alla. Järgnes kooma ja maoloputuses lasti temast läbi üle 10 liitri vedelikku.

Ähvardused kandsid vilja osaliselt - koos mindigi advokaadi juurde, kelle juures vormistati avaldus tunnistuse andmise loobumisest ja see saadeti politseile. Vastutasuks andis Marjana kaks doosi fentanüüli.

Kui Marjana lõpuks kinni nabiti, siis leiti tema aluspükstest 19,8 grammi fentanüüli. Kokku mõisteti talle narkoäri eest kuus aastat ja üheksa kuud vanglakaristust, mida ta kannab Tallinna vanglas. Kurikaga ähvardamise otsus tema karistust ei pikendanud. Küll on tõeline saatuse nöök see, et armastatud abikaasa saab vanglast välja aasta jagu Marjanast varem. Eks kindlasti Aleksandr ootab naist enda elu tagasi!