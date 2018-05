Initsiatiiv graafiku muutmiseks tuli laevafirmalt endalt. „Oleme ka varem selliste suuremate kontsertide ja ürituste puhul oma sõiduplaani veidi muutnud või eriväljumisi teinud.“ Pideva edasi-tagasi-liini graafiku muutmine pole Lingi sõnul keerukas ettevõtmine. „Seega, kui paistab, et reisijatel soovi on, siis teeme selle otsuse kiiresti. Tavaliselt otsustame üritustega seonduvad graafiku muudatused ära enne, kui ürituse piletimüük algab,“ märgib Link. Seegi kord võis suurt huvi juba ette aimata, kuna Soomes Guns N' Roses sel turneel ei peatu. Meie lähistel astub bänd üles Rootsis, Venemaal ja Poolas.

Et põhjanaabrid pärast maailmakuulsa USA ansambli esinemist soovi korral kohe kenasti koju saaksid, on Tallink pannud käima öölaeva. „Kuna Soomest käib Tallinnas tõesti palju kontserdikülastajaid, siis otsustasime neile vastu tulla ning lükata Stari õhtuse kella 22.30 väljumise hilisemaks. Tegemist on seega graafiku muudatusega. Laev väljub nüüd Helsingisse kell 2 öösel ja paljud reisijad ka ööbivad laeval,“ räägib Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

Guns N' Rosese 16. juuli kontserdile Tallinna lauluväljakul on müüdud juba 50 000 piletit. Kontserdi korraldaja Live Nation Balticsi andmeil on sel südasuvisel päeval meie pealinna oodata 20 000 raske roki fänni välismaalt. Ainuüksi Soomest on tulekul üle 10 000 inimese.

Suur väliskülaliste tulv tähendab ka, et 16. juuli ööks on Tallinnas raske majutust leida. Portaal booking.com teatab, et 15.–17. juuliks on nõudlus suur. Paljud ööbimiskohad on välja müüdud või on alles vaid üks tuba. Pärast kontserti kesklinnas ööbimine maksab 300 eurost enam kui tuhande euroni, äärelinnas võib majutuse saada 200–300 euroga. Samas küsib ka mõni üsna tagasihoidlik majutuskoht ühe öö eest tasuks ligi 500 eurot. Tõsi, telgis või hosteli ühistoas ööbides võib hakkama saada vähem kui 100 euroga.

Pileteid jagub aga endiselt. Korraldaja rõhutab küll, et pääsmete arv on tulenevalt šõu produktsioonist ja artisti turvanõuetest piiratud, kuid meenutagem, et Robbie Williams andis 2013. aastal samuti uhke vaatemänguga kontserdi enam kui 60 000 inimese ees. Soomest oli tulnud 12 000 külalist, Lätist-Leedust kokku 10 000.