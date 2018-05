Omaaegne saksa tenniseäss Boris Becker ja tema naine Lilly Becker-Kerssenberg on üheksa abieluaasta järel lahku läinud. Kuulsa paari abielu purunemisest teatas uudisteagentuur DPA, kellele seda oli kinnitanud Borise (50) ja Lilly (41) advokaat. Beckeri abikaasa on Hollandi päritolu endine modell. Nende armusuhe lõi leegitsema 13 aastat tagasi.

Advokaat toonitas, et lahku minnakse sõpradena ning et abielupaari prioriteet on nende ühise poja Amadeuse heaolu.

Proua Becker oli tänavu pihtinud Daily Mailile, et Borist tabanud pankrot mõjus nende suhetele halvasti. "Mul on raske aasta olnud. Esiteks: lasin end igas mõttes käest. Liiga palju alkoholi, liiga palju suitsu, liiga palju väljas käimist ja hoolimatust. Mõtlesin: mu elu on nõme ja ma suren." Lilly sõnul polnud majanduslike probleemidega maadlev Boris tema ahastust märganud. "Kaugenesime ja läksime kumbki oma teed." Kuid naine toonitab, et paarinõustamine aitas neid uuesti rööpasse. "Käisime viis päeva nädalas tund aega. Tore on kuulda väljaspool olija arvamust, kes sind ei tunne ja kes pole erapoolik." 1993. aastal sõlmitud ja 2001 lahutatud abielust näitlejanna Barbara Feltusega on Beckeril kaks poega. Noah sündis 1994 ja Elias viis aastat hiljem.