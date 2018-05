Kas veebipood jooksis kokku fännihordide peale, kes täna pärast uue video valmimist endale kohe mõnda fännieset osta tahtsid? Tegelikkuses on selgitus hulga lihtsam: Cashi mänedžeri ja tüdruksõbra Anna-Lisa Himma sõnul on pood praegu kinni, kuna kohe-kohe on välja tulemas uus kollektsioon. Siis avatakse taas ka veebipood.

„Tahtsime teha kollektsiooni, kus igal esemel on oma lugu ning hoiduda sellest klassikalisest mallist, et panna lihtsalt artisti logo või nimi keset särki, rohkem nagu collectors itemid.“ T-särk kirjaga „Lil Mop“ peidab endas taustalugu: see sai alguse naljast, kui Tommy peaks endale uue räpparinime valima. Inspiratsiooni sai ta kõikidest maailma räpparitest, kelle nimi algab adjektiiviga „Lil“ (eesti k väike) ning lisas sinna sõna „Mop“, mis tõlkes on siis Väike Hari.