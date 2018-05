Pärast noorte koolilõpuprallet oma valdusi üle vaatama minnes ei tea peokoha peremees kunagi ette, milline vaatepilt talle täpselt avaneb. Vahel on kõik väga ilus. Teinekord tuleb peale tunne, et tahaks toolile maha istuda, kuid sõna otseses mõttes lihtsalt ei saa – toolid on kõik ära lõhutud, vahel ka kaminasse aetud.