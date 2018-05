Kaarel Kose uus rock-bänd Rukkis avaldas oma topelt-debüütsingli "Keegi ei pea teadma" / "Homset pole".

Pala "Keegi ei pea teadma" on üks pehmemaid palasid, mida Rukkis seni on kirjutanud. Lugu teeb kummarduse rockmuusika juurtele ja peamisele inspiratsiooniallikale. Teisisõnu võib õrnalt aimata blues'ist kantud kitarre ja inimsuhetest inspireeritud sõnu. Loos "Keegi ei pea teadma" teeb kaasa ka Kaire Vilgats. Lood on salvestanud ja miksinud Magnus Andre ja Bert Prikenfeld.



"Bändiliikmete tuttavate jaoks ei ole saladus, et oleme koos mänginud juba mõned head aastad ja tegemist on pigem nimevahetusega," räägib Kaarel Kose. "Uus nimi sündis seoses selginenud muusikalise suunaga ja sooviga vabaneda "projektibändi" staatusest."



Rukkis on stuudios sisse mänginud suurema osa tulevasest albumist. Mängitakse hea meeleoluga rokki, millel on thrash'i, stoner'i ja pungimõjusid ning segatakse seda klassikalise riffrock'i ja kõigi teiste teadaolevate klišeedega. Bändi liikmed ise nimetavad seda "rock'n'roll steroididel".



Ansambli koosseisus on Kaarel Kose, Andri Hõbemägi, Marko Allikson, Mihkel Vahe, Erki Kukk.

Kuula rockbändi Rukkis värsket muusikat siin: