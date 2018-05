The Guardiani teatel on Page ja Williams basseini ehitamise pärast madistanud juba viis aastat - sestsaadik, kui Robbie soetas 17 miljoni naelsterlingi eest Page'i kõrvalmaja, mis varem kuulus režissöör Michael Winnerile.

Robbie tahtis kodumajas alustada suurejoonelisi muudatusi ning nende raames rajada maa alla basseini. Kuid Page väidab, et ehitustööd kahjustaksid tema häärberit Tower House, mis on kantud Inglismaa kultuuriväärtusega hoonete nimekirja. Kitarristi sõnul kahjustaks kaevamistööde vibratsioon pöördumatult tema ajaloolisi seinamaalinguid ning muid väärtuslikke majadetaile.

Page'i sõnul olid Robbie ehitusmehed varem tema elu põrguks teinud sellega, et remontisid maja hiliste öötundideni, ehkki see on keelatud.

Kohalik Kensingtoni linnavolikogu otsustas Jimmy Page'i palve peale planeerimisloa andmise edasi lükata. Rokilegend, kes oli anunud, et Tower House'i kahjuohu eest kaitstaks, väljendas suurt rahulolu. "Usun, et see on väga hea otsus."