Vestlevad kaks vene uusrikast:

"Väga veider, et sa annad oma tütre sellele sulile naiseks!"

"Mille poolest see siis veider on?"

"No kuule, ta on ju suli, alles hiljuti vabanes vanglast, kus istus seitse aastat!"

"Vaat kus lurjus! Aga mulle ütles, et ainult kolm!"