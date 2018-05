"Rahunege maha, tulge kell 19.00 vaatama Vanalinna päevade avaetendust ja saate aru, et tegemist on 20. sajandi ajaloole pühendatud tükkiga. Saan aru, et on valimishoog, aga asja tasub rahulikult võtta. Etendus tuleb äge," kirjutab ta.

Tundub, et Sveti sõnavõtt lisas vaid õli tulle, sest kohe pommitati juba kesklinna vanemat uute küsimustega. Teiste hulgas uuris Eerik-Niiles Kross sarkastiliselt: "Kas natsilipud ikka on?"

Taavi Rõivas: see pole minu linnavalitsus

Facebookis on antud teemal sõna võtnud ka Taavi Rõivas, kelle sõnul ei ole juhtunu kuidagi naljakas.

"Nõukogude okupatsioon röövis meie vanavanemate kogutud kapitali, meie vanemate elukvaliteedi ning paljude meie esiisade elud. NSVL troonib maailma ajaloo kõige verisemate režiimide absoluutses tipus," märgib Rõivas.