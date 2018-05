"Rahunege maha, tulge kell 19.00 vaatama Vanalinna päevade avaetendust ja saate aru, et tegemist on 20. sajandi ajaloole pühendatud tükkiga. Saan aru, et on valimishoog, aga asja tasub rahulikult võtta. Etendus tuleb äge," kirjutab ta.