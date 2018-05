Briti lehe The Independent teatel lahkub "Elavatest surnutest" ("The Walking Dead") selle peaosatäitja Andrew Lincoln, kes on kehastanud Rick Grimesi sarja esimesest osast saadik.

2010. aastal Grimesina debüteerinud Lincolnit (44) saab veebiväljaande Collider andmeil uuel, üheksandal hooajal näha vaid kuues osas. Sarja peategelaseks tõusvat nüüd Norman Reeduse kehastatav Daryl.

Noorena BBC telesarjas "See elu" laineid löönud ning hiljem mitmes seriaalis ja draamas ("Naine valges", "Canterbury lood", "Vihurimäe", "Õpetajad") mänginud Lincoln pole "Elavatest surnutest" lahkumist kommenteerinud.