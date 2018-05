Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna juhtivuurija Inna Toater kinnitab, et tõesti on nad sellise teo kohta avalduse saanud.

Õhtuleht sai kinnituse politseilt, et pealinnas on tõesti liikvel ilusalongides häda tegev ahistaja, keda ametivõimud nüüd jahivad.

"Avaldajaga on ühendust võetud ning ta on kutsutud politseisse ütlusi andma," kavatseb politsei Toatei sõnul juuksuritoolis kakal käinud meest jahtima asuda.

"Sellele järgnevad edasised tegevused teo võimaliku toimepanija tuvastamiseks. Politseile on sarnasest juhtumist varem teavitanud üks teine salongipidaja. Teatajaga vesteldi toona ning talle soovitati järgmisel korral, kui see klient salongi külastab, kutsuda politseipatrull, kes saaks isiku tuvastada. Samuti on info mehest ringelnud erinevates kinnistes sotsiaalmeediagruppides," lisab Toater.

Toater kiidab inimest, kes viimasest juhtumist teada andis.

"Kuivõrd nüüdseks on meile selgeks saanud, et tegu võib olla süstemaatilise tegevusega selle inimese poolt ega pruugi olla juhuslik või tahtmatu käitumine, siis on alust alustada menetlust. Teeme kõik endast oleneva, et isik tuvastada ning selgitada välja tema käitumise põhjused," lubab Toater.