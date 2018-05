Saate kurikuulsaim kohtunik Simon Cowell oli juhtunust aga nii ärritunud, et ei kuulanud saatejuhi korraldusi sõuga jätkata ning otsustas vembutajatele isemoodi sõnumi saata.

„Tore, tänane õhtu on siis sedapsi. Aga see ei käinud esinemise juurde? Iial ei või kindel olla. See on teile!“ sõnas Cowell, vajutades enda ees asetsevat punast nuppu ning keskmist sõrme viibutades. Publik rõkkas Cowelli žesti peale, kuid telekaamerad juhtunut otse-eetris ei näidanud.

Kusjuures, talendisaate jaoks ei ole see sel hooajal esinimene äpardus. Ka eelmises poolfinaalis, mis oli eetris nädal tagasi, oli saate meeskond hädas tehniliste probleemidega, mis kaose tekitasid. Saade oli eetris olnud vaid kümme minutit, kui ülekanne katkes ning viisteist minutit eetrist maas oli.