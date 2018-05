Eesti vaadatuima draamasarja „Pilvede all“ 16. hooaeg saab emotsionaalse punkti. Kas rõõmsa või dramaatilise, see selgub Kanal 2s juba täna õhtul.

Kirevaid suhtedraamasid on selle kevade kolmapäevadesse jagunud omajagu ja erandiks pole tänanegi osa, mis toob ekraanile ohtralt emotsioone ja erinevaid tundeid. Piret tunneb, et ei ole normaalses abielus, kuna Volts on liiga salapärane ja ekstreemselt armukade.

„Nii ei saa elada. Ta oli isegi siis armukade, kui ma Mammuga suhtlesin. See ei ole ju normaalne,“ kurdab Piret Marile.