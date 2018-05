Egert on 16aastane Pärnu poiss, kes valmistub põhikooli lõpetamiseks, tahab tulevikus õppida infotehnoloogiat, armastab trennis käia, muusikat kuulata ja arvutiga mängida. Tavalisest teismelisest eristab teda see, et pool aastat tagasi sai ta endale uue südame.

Maikuu on möödunud suursündmuste tähe all – "La Forza" Eurovisionil, Cannes'i filmifestival, superstaarisaate-pühapäevad, Iron Maideni ja Nickelbacki kontserdid, maijooks, ministrite vahetus. Kõik see ja palju muud ilusat jäi Õhtulehe fotovõlurite kaamerasilma ette.

„Ma arvan, et see on midagi väga erakordset. Kindlasti on see suur kogemus nii Elinale kui ka mulle. Oleme selle üle väga tänulikud ja igati valmis andma endast parima,“ räägib Eesti eurolaulja Elina Nechayeva kihlatu David Pärnamets, kes Elinale Lissabonis toeks on.

GALERII | ÕHTULEHT CANNES'IS: Penelope Cruz säras filmi „Todos lo saben“ fotoseinal

71. Cannes filmifestival. Iraani filmi "Everybody Knows" esilnastuse-eelne pildistamine – Penelope Cruz (Erlend Štaub)

71. Cannes filmifestival. Filmi "Girls of the Sun" festivalilinastus – Cate Blanchett (Erlend Štaub)

GALERII JA VIDEO | Iron Maiden tõi Saku halli sõjalennuki

Iron Maideni fännid Saku suurhallis (Robin Roots)

26. mai õhtul Tallinnas Saku suurhallis uut maailmaturneed alustanud Iron Maiden saabus lavale tõeliselt rabavalt: esmalt naelutas publiku pilgud endale lae all rippuv elusuuruses sõjalennuk ning alles seejärel staažikas Briti hevibänd ise.

SUPERSTAARISAATE FINALIST MERILIN MÄLK: sain alles nüüd aru, millega oleksin pidanud ammu tegelema!

"Eesti otsib superstaari" setsmenda hooaja finalist Merilin Mälk (Martin Ahven)

Veel mõni aasta tagasi ei osanud superstaarisaates kolmandale kohale tulnud Merilin Mälk ennast suurel laval ette kujutadagi. „Ma ei unistanud lauljaks saamisest. Kui algklassides Laululinnu konkursil käisin, ei arvanud ma sellest väga midagi,“ selgitab Saaremaa tüdruk Merilin (17), kes alles mõne aasta eest laulmisest rõõmu tundma hakkas. Juhuse tahtel haaras ta paari aasta tagusel suveõhtul onunaise sünnipäeval mikrofoni ning laulis nii, et külalistel silmad märjad. „Ma ei suutnud seda ka ise uskuda!“ imestab ta siiani. Selle saatusliku õhtu kordaminekutes näeb Merilin oma rolli esoteerikapoest ostetud kivikesel, mida ta iga päev kannab.

JAAGUP TUISK: nüüd pean ise hakkama saama!

"Eesti otsib superstaari" setsmenda hooaja finalist Jaagup Tuisk (Martin Ahven)

Suursoosikuks peetud Jaagup Tuisk (16) pidi saatest „Eesti otsib superstaari“ lahkuma viiendana. „Lootsin vähemalt neljandaks jõuda! See on ju aukoht, kus on lõpetanud Getter Jaani ja Karl-Erik Taukar,“ selgitab ta. „Mul on metsikult kahju, et saatest välja langesin, aga ma saan sellest üle,“ kinnitab Jaagup. Tänavuse superstaarisaate noorim finalist usub, et puudu jäi elukogemusest ja plaanib järgnevate aastate jooksul kõvasti pingutada, et muusikamaailmas veel kaugele jõuda. „Leping Universaliga oleks olnud megalahe. Nüüd pean ise hakkama saama, aga ma usun, et saan!“

SUPERSTAARISAATE HELIS: ma alles õpin ennast avama

"Eesti otsib superstaari" seitsmenda hooaja finalist Helis Järvepere-Luik (Alar Truu)

Superstaarisaates neljandaks jäänud Helis Järvepere-Luik on igasuguste võimetekatsumistega tuttav juba lapsest saadik. Esikohtade asemel on ta seni küll võitnud teisi ja kolmandaid ning eriauhindu tehnilise soorituse või muu säärase eest. „Eks ikka sellel samal põhjusel, mis saateski välja on tulnud – mul on olnud raske ennast laval vabaks lasta,“ tunnistab Helis.

MITU TILKA VETT! Messi ja Ronaldo (teisikud) Tallinnas: meil on täiega vedanud

Ronaldo ja Messi teisikud. (Alar Truu)

"Meil on täiega vedanud, et me sündisime just õigel ajal ja näeme välja nagu maailma parimad jalgpallurid,“ ütleb inglane Ross Victor Sampson (33), Argentina superstaari Lionel Messi teisik.Tema kõrval on koha sisse võtnud Hollandist pärit Mohammed Taha (28), Cristiano Ronaldo koopia. Mehed käisid Eestis jalgpalli MMi teemalist reklaami filmimas.

Eva Koldits: „Lavaedevust on mul vähe, ma vist isegi kardan publikut. Hetketi.“

Eva Koldits (Stanislav Moshkov)

„Päriselt tahad ka, et laulan või?“ pärib NO-teatri näitleja ja lavastaja Eva Koldits vastu, kui küsida, millise loo ta üles võtaks, kui temalt laulu paluda. Praegu handi naiste laulude lavastusse kaevununa võiks ta otsemaid laulda mõne sealt pärit loo. Kuid ei. „Mul on üks laul, mis saadab mind kooliajast saadik ja on jäänud mind kummitama,“ tunnistab Eva. Ning laulab.

TUHANDED KALLASTE PÄÄL: tselluloositehase vastased piirasid Emajõe sisse

Tselluloositehase vastased piirasid Tartus Emajõe sisse (Aldo Luud)

Veidi enne 20. mai keskpäeva Tartu südalinnale lähenedes on tunne justkui laulupeol – kõik inimesed liiguvad ühes suunas. Kaarsilla juures ja selle peal läheb õige kiiresti kitsaks, sest nii palju inimesi korraga pole viimaste aastate jooksul Emajõe äärde kogunenud.

Päeval vorm, õhtul kleit ehk Viru vangla direktori mitu nägu

Viru Vangla endine direktor Anu Möldri (Stanislav Moshkov)

„Minule meeldib, kui meeskonnas on erinevad inimesed. Et oleks vaikseid ja neid, kes domineeriksid, sest mida kirevam seltskond, seda parem on lõpptulemus ning igaüks saab arengusse panustada,“ rääkis 21. mail Viru vangla direktori ametikohalt lahkunud Anu Möldri.

GALERII | President kinnitas Mäggi ja Sikkuti ametisse

Uute ministrite kinnitamine Kadriorus (Jörgen Norkroos)

President Kersti Kaljulaid vabastas peaminister Jüri Ratase ettepanekul ametist tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski ning riigihaldusministri Jaak Aabi. Uuteks ministriteks nimetas riigipea Riina Sikkuti ja Janek Mäggi.

VIDEOINTERVJUU | Nõid Nastja: praegu on vahva olla nõid

"Hommikusöök staariga" saates käis Nõid Nastja (Jörgen Norkroos)

SUUR MAIJOOKSU GALERII | Vaata, kas leiad tuttavaid nägusid!

Maijooks (Martin Ahven)

Tallink Maijooks on suurim naistele suunatud rahva- ja tervisespordisündmus nii Eestis ja kui terves Ida-Euroopa regioonis. Seitsme kilomeetri pikkusele rajale olid oodatud jooksjad, käijad ja kepikõndijad. Eesti suurimast kevadisest liikumissündmusest sai osa ligi viisteist tuhat liikumisharrastajat.

Pangaautomaadi õhkimine: jurakas oli nii kõva, et aknaraamid värisesid!

Aravetel lasid vargad õhku "Meie" kauplus seinas oleva Swedbanki sularahaautomaadi. (Aldo Luud)

Ööl vastu 16. maid, paar minutit enne kella kaht kärgatas Järvamaal Aravete alevikus pauk, mis raputas pooled selle elanikest voodist üles. Plahvatus oli nõnda tugev, et teisel pool seisvate elamutegi aknad värisesid. Nimelt lasid vargad kaupluse Meie seinas oleva Swedbanki sularahaautomaadi õhku. Selle peale hakkas üürgama kaupluse sireen.

GALERII | Need kaunitarid tahavad kolme kuuga keha bikiinivormi saada!

(Martin Ahven)

20. mail toimusid projekti "Kolme kuuga bikiinivormi" valimised. Tegemist on ettevõtmisega, kus valitakse 30 tüdrukut, keda Anastasia Gavris ja Marek Kalmus hakkavad kolme kuu jooksul ideaalsesse bikiinivormi treenima.

GALERII | NICKELBACK: eestlased, te ületasite meie ootusi tuhandekordselt!

Nickelbacki kontsert lauluväljakul (Teet Malsroos)

„Ma olen meie mänedžeri peale pahane!“ hurjutab Tallinna lauluväljakul kontserdi andnud Nickelbacki solist Chad Kroeger. „Miks ta meid varem Eestisse toonud ei ole? Ma ei saa aru, kas see on kontsert või iludusvõistlus. Siin on nii palju ilusaid naisi!“ kiidab üle 50 miljoni plaadi müünud ja sellega terve maailma bändide edukuse edetabelis 11. kohal oleva bändi ninamees.

Põlengus kodu kaotanud papi sai suhu uued hambad ning kingiks televiisori: „Aitäh! Aitäh kõige eest!“

Põrgu-Paul Ahaste hooldekodus (Teet Malsroos)

„Aastaid on nii palju ära elatud ja tööd tehtud, aga mis sellest kasu on? Näete ise, kuhu ma lõpuks jõudnud olen ja kus oma elu viimased päevad veetma pean,“ ütleb märtsikuus põlengus kodu kaotanud papi nukralt. Sekund hiljem tõdeb ta, et ega varjupaigas häda olegi: „Eks ma ise rohkem jonnin ja punnin.“ 25. mail täitus talunime Porgu järgi endale hüüdnimeks Põrgu-Paul saanud papil 87. eluring.

Hokikoondislane Villem-Henrik Koitmaa: kui mul kiivrit ei oleks, oleksin võib-olla üleni tätoveeritud

Jäähokimängija Villem-Henrik Koitmaa (Stanislav Moshkov)

Sekeldused Singapuri tollis, elu Šotimaa ja Uus-Meremaa Edinburghis, profileib hääldamatu nimega Ungari tööstuslinnakeses – Eesti jäähokikoondise väravavahi Villem-Henrik Koitmaa (27) karjäär on olnud seiklustest pungil.

Katrin Lust: kohtu saatekeeld tuli kaheksa tundi enne eetriaega