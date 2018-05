Ruhnu põhikool vajab järgmisest õppeaastast kaheksat kvalifitseeritud õpetajat, kes saaksid saarel tunde anda.



Sügisest oleks koolile vaja kvalifikatsiooninõuetele vastavat eesti keele ja kirjanduse õpetajat, inglise keele õpetajat, vene keele õpetajat, matemaatikaõpetajat, keemiaõpetajat, füüsikaõpetajat, kehalise kasvatuse õpetajat ja poiste tööõpetuse õpetajat, kirjutab Meie Maa.

Ruhnu põhikooli direktori Kristel Laugu sõnul ei tähenda õpetajate otsimine seda, et koolil ei oleks üldse praegu õpetajaid. “Meil ei ole kvalifikatsioonile vastavaid õpetajaid. On olemas küll matemaatikaõpetaja, aga tema ei taha täiskoormusega töötada. Eesti keele ja kirjanduse, inglise keele ning vene keele õpetajat on vaja, sest nad ei ole kvalifitseeritud,” selgitas Lauk.