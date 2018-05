Igor Tarost saab Eesti 200 liikumise maakondade suuna vedaja.

Kolmapäeval teatas Igor Taro Facebooki vahendusel, et tal on rõõm anda hoogu juurde uuele algatusele Eesti 200. Taro usub, et tal on nii maavanema, volikogu esimehe kui ka lihtsalt piiriäärse elanikuna ideid, mida teha, et riik oleks igas maanurgas igaühe jaoks olemas. Taro kinnitab, et on vajadusel valmis ka riigikokku kandideerima, kuna Eesti vajab uuel perioodil värsket õhku ja tuulutamist.