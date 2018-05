Tallinn tänab ja tunnustab teenekat koolijuhti, Tallinna Prantsuse Lütseumi direktorit Lauri Leesit elutööpreemiaga, mille annab üle abilinnapea Vadim Belobrovtsev täna Lillepaviljonis õppeaasta lõppu tähistaval pidulikul vastuvõtul.

"Lauri Leesi kuulub nende väheste eestlaste hulka, kes on legendiks saanud juba eluajal, ütles Enn Eesmaa juba 2005. aastal. Usun, et ma ei liialda, kui nimetan Lauri Leesit üheks hariduse sümbolitest – niivõrd palju on ta oma elu jooksul haridusellu andnud,“ rääkis Belobrovtsev.

"Ta on hingega õpetaja ja koolijuht, kes on juhtinud oma kooli taasavamise algusest peale ning kujundanud sellest linna ühe hinnatuima haridustempli. Oma armastusega prantsuse keele ja kultuuri vastu on Lauri Leesi nakatanud kõiki, kes temaga kokku puutuvad, ja mitte ainult õpilasi, vaid ka nende vanemaid. Kuid see on vaid murdosa tema tööst ja panusest Tallinna ja kogu Eesti hariduselu arendamisse.“