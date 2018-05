Päästeameti partnerid on ligi 120 vabatahtlikku päästekomandot, kelle autotehnikapark vajab kaasajastamist. Päästeamet plaanib 23 autot välja vahetada.

2017. a. soetas päästeamet Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastusel 46 põhiautot, 26 paakautot, 14 paakkonteinerit, kaheksa konteinerautot ja kolm maastikusõidukit, millest tulenevalt vabaneb kutselises päästeteenistuses ekspluatatsiooni aja ületanud arvestatav hulk päästeautosid ning päästeamet võõrandab vabatahtlikele 23 põhiautot.

Võõrandamisele läheb 23 Scania Rosenbaueri tüüpi kasutatud põhiautot, mis on varem olnud päästeametis operatiivteenistuses. „Võõrandatav tehnika on kaasaegsem ning aitab vabatahtlikel komandodel pakkuda oma kogukonnas tõhusamat päästeteenust ning paremini panustada ennetustegevustesse,“ sõnab päästeameti nõunik Mart Haljaste. Hetkel on vabatahtlike kasutuses olevate autode keskmine vanus 35 aastat. Võõrandatavate põhiautode keskmine vanus on 19,5 aastat.

Autod võõrandatakse konkursi korras, kuhu said esitada põhjendatud taotlusi kõik vabatahtlikud päästekomandod, kellel on päästetööalane koostööleping päästeametiga. Viie aasta jooksul on päästeamet võõrandanud vabatahtlikele komandodele 150 tehnikaühikut (tulekustutusautod, paakautod, haagised jmt).