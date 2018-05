Lõpupidude hooaeg on käes ja mitte kõik koolinoored ei suuda tähtsat sündmust viisakalt mööda saata. Sageli meenutab hommikul avanev vaatepilt pigem suuremat laadi kaost ja hävingut.

Üldistada ei saa, sest tuleb ette ka äärmiselt korralikke pidutsejaid. Siiski on koolilapsed piisavalt karmid, et sundida nii mõnegi ärimehe neile ruumide üürimisest loobuma. Ettevõtja Andres Vink on üks sellistest – koolinoortega ta enam ei tegele, kuid fotojäädvustusi peojärgsetest hommikutest on tal rohkelt. Pildid pärinevad aastaist 2008-2014.

Nagu ta ise ütleb: ta kogub pilte selleks, et vanemad teaksid, kuidas nende võsukesed tegelikult aega veedavad.

Varsti ilmuvast Õhtulehe numbrist saad lugeda pikemalt, kuidas metsikud noored oma pidusid peavad.