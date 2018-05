Harrastusrattur Jürgen Ligi on oma sotsiaalmeedia postituses süüdistanud Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) liinibussi liiklusohtliku olukorra tekitamises. Bussifirma teatel pole etteheidetel mingit alust.

Buss, mille riiklik numbrimärk on 330 TAK, olevat 23. mail 2018 ajavahemikus 18.20-19.00 Paldiski maanteel jalgrattaga sõitnud Ligi teelt välja surunud. Juhtum on jõudnud ka meediasse ning pälvinud laialdast vastukaja.

Bussifirma kommunikatsioonispetsialist Urmas Tooming kinnitas, et TLT busside liikumine on täpselt tuvastatav. Buss numbriga 330 TAK oli 23. mail 2018 planeeritud reservi. Kella 18.31-ni töötas see 5. liinil, lõpetades Männiku dispetšerpunktis. Edasi suunas liikluskorraldaja bussi Hobujaama dispetšerpunkti, kuhu buss jõudis 18.51. Seejärel oli bussijuhil söögipaus kuni 19.21-ni.

Peale seda jäi buss reservi, seistes Hobujaama dispetšerpunktis kuni 22.39-ni ning lahkus seejärel 3. liinile marsruudiga Vana-Lõuna tänav, Veerenni, Liivalaia, A.Lauteri, Gonsiori tänav, Narva mnt, Mere pst, Põhja pst, Soo tänav, Tööstuse, Sitsi ja Madala tänav. Asjade sellist käiku kinnitavad pealiikluskorraldaja aruanne, teekonnaleht ning juhi poolt antud suuline seletus.

"Nagu ülaltoodust selgub, ei saanud buss 330 TAK põhjustada Paldiski maanteel liiklusohtlikke olukordi, sest viibis antud päeval ja nimetatud kellaaegadel mujal. Rattur Jürgen Ligile on asjaolusid selgitatud ning soovi korral saab ta bussi liikumist tõendavate materjalidega tutvuda," teatas Tooming.