STAARIGA TRENNI | Juss Haasma: trennisaalist lahkudes on tunne, et olen parem inimene

„Staariga trenni“ on Õhtulehe trennisaade, kus – nagu nimigi ütleb – minnakse staariga trenni. Sedapuhku haarasin kampa näitleja Juss Haasma, kellega proovisime ära võitluskunstidest inspireeritud treeningu BodyCombat. „Sport on mul kogu aeg veres olnud. Ma ei pea ennast väga motiveerima või sundima liigutama. Ma tahan seda teha. Muidugi on elus olnud igasuguseid perioode, mistõttu jääb trenn tagaplaanile, kuid kindlasti ei unune,“ räägib näitleja Juss Haasma, et ta on spordipisikuga nakatunud juba väikesest peale. Praegu, kui ilmad on ilusad, on Jussi suureks kireks jalgpalli mängimine. „Näiteks on jooksmine hakanud mulle meeldima. Mõni aeg tagasi tundus see mulle täiesti vastuvõetamatu tegevusena,“ räägib Juss. „Nüüd olen hakanud seda kaifima.“

Kõige tihemini näeb Jussi aga MyFitnessi spordiklubides. „Viimased kaks hooaega olen kaasa löönud Nike Training Clubi trennides – seal on kahe aastaga kogunenud juba ligi 150 trenni,“ räägib ta. „Need meeldivad mulle väga – teed oma keharaskusega trenni, võtad oma päevast 45 minutit ja arened mitme külje pealt.“ NTC treenerid on mehe sõnul väga lahedad ja trennikaaslased on Haasma jaoks juba muutunud nagu klassikaaslasteks. "Staariga trenni", BodyCombat Juss Haasmaga (Tiina Kõrtsini)

„Mulle meeldib katsetada ka teisi ühistreeninguid.“ Juss on juba enne meie ühist trenni proovinud BodyCombatit Sireti (treener Siret Sulaoja – toim.) juures. „Kui ma esimest korda BodyCombatis käisin, olin selline, nagu ikka inimene, kes tuleb rühmatrenni, kus ta pole varem käinud – oled natuke segaduses. Aga segadusest sai kiiresti adrenaliin ja trenni lõpuks olin vinge kogemuse võrra rikkam.“ „Ka üksi jõusaalis käimine on praegu mu ajakavas, kuid harvem. Varem ma pelgasin rühmatreeninguid, kuid nüüd on minust saanud rühmatreeningute trennihunt,“ naerab ta. „Sain rühmatrennis aru, millises füüsilises vormis ma tegelikult olen – tundsin, et võhm ja sitkus olid alla igasugust arvestust.“ "Staariga trenni", BodyCombat Juss Haasmaga. Treener Siret Sulaoja (Tiina Kõrtsini) See, kui tihti Juss trennis käib, oleneb muidugi tema graafikust. Meie ühine trenn oli tal näiteks tol päeval juba teine. Nädal enne seda jõudis ta trennis käia ühel päeval, veel nädal enne aga lausa kuuel. „Oleneb, kuidas on aega ja tahtmist.“ Vabandusi trennist viilimiseks Juss ei otsi. „Mulle see meeldib, ma tahan käia ja tunnen, et kui trennisaalist lahkun, olen parem inimene.“ Igasugune liikumine ja sport parandab mehe sõnul füüsilist ja vaimset tervist. Energial, mis trennist kaasa tuleb, on lihtne lasta end kaasa viia. „Puhkus on ka oluline. Trennitegemine lükkab ka toitumise õigesse suunda – tahad süüa vähem ning kergemaid ja tervislikumaid asju.“ "Staariga trenni", BodyCombat Juss Haasmaga (Tiina Kõrtsini) Toitumisest rääkides tunnistab Juss, et temalgi tuleb ette olukordi, kus söömine on väga ebaregulaarne. „Üldiselt ma jälgin, mida, kui palju ja millal umbes ma söön. Kui ma teen trenni, siis ma tahangi kergemaid toite ja püüan süüa vähem.“ Samas, kui on puhkus, siis puhkab Juss ka toitumise mõttes.