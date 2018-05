Läinud septembris Puerto Ricot laastanud orkaan Maria nõudis Harvardi ülikooli uuringu andmeil enama kui 4600 inimese elu. See on ligi 70 korda suurem arv, kui ametlikult avaldatud oli.

Uuringu autorite sõnul oli kolmandik surmadest seotud arstiabi halva kättesaadavusega. Näiteks raskendasid ohvrite abistamist elektrikatkestused haiglates ja läbipääsmatud teelõigud, vahendab BBC.

Puerto Rico valitsus on öelnud, et nad uskusid, et hukkunuid on rohkem kui eelnevalt avalikustatud. Ametlikult hukkus 64 inimest.

Spetsialistide sõnul raskendas tõese arvuni jõudmist orkaani poolt põhjustatud kaos. Puerto Rico valitsusametnik Carlos Mercar sõnas, et tervitab Harvardi ülikooli tehtud uuringut.