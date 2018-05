Politsei- ja piirivalveamet ristis teisipäeval Tallinnas uue kaatri, mis sai nimeks Pikne. Ilmastikunähtuse järgi kaatrile nime panek jätkab piirilaevade ja kaatrite nimede traditsiooni. Aluse ristiema on luuletaja ja laulja Kristiina Ehin.

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) andis teada, et sai kaks uhiuut kaatrit. Mõlemad kaatrid on 17 meetrit pikad, 4,67 meetrit laiad ja meetrise süvisega. Nende maksimaalne kiirus on 40 sõlme (74 km/h). Kaatritel asuva vesiskuutriga saavad piirivalvurid liikuda merel, madalas vees, kivisel rannikul ja kohtades, kuhu teistel veesõidukitel ligipääs puudub. Kaatrid valmisid Saaremaal Baltic Workboats ASi laevatehases ning need anti PPA-le üle 30. aprillil.

PPA laevastiku juht Kaupo Läänerand sõnas, et uued kaatrid on merekindlamad, kiired ning varustatud tööks vajaliku tehnikaga. „Uued kaatrid on hea manööverdusvõimega, mis annab meile võimaluse neid paremini juhtida ning madalasse vette sõitmiseks on kaatril peal vesiskuuter. Lisaks on kaatrid varustatud nüüdisaegsete navigatsiooniseadmetega,” lausus Läänerand. „Nüüdseks on meeskondadel koolitused läbitud ja piirivalvurid kaatritega sina peale saamas.“