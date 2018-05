Vastuseks Viimsi volikogu fraktsiooni Ühendatud Opositsioon arupärimisele teatas Viimis vallavanem Siim Kallas, et talle Viimsi vallamajas uue töökaineti ehitus ja sisutus maksid kokku 25 766 eurot ja 45 senti.

Arupärimise esitasid Viimsi volikogu liikmed Ivo Rull, Ants Erm ja Oliver Liidemann ning Kallas ka vastas neile.

"Olete esitanud 15. mail 2018. aastal arupärimise, milles tunnete huvi Nelgi tee 1 II korrusel valminud töökabineti osas. Olgu siinkohal öeldud, et Viimsi vallamaja hoone on ehitatud 1975-1980-ndatel aastatel ja on tänaseks amortiseerunud. Hoone on Viimsi Haldus OÜ omanduses alates 2002. aastast ja seda on aastate jooksul järk-järgult, vastavalt vajadustele ja võimalustele remonditud sh loodud juurde uusi tööruume," selgitas Kallas ja lisas, et uus kabinet tehti tulenevalt vajadusest pidada töökoosolekuid ja nõupidamisi ühise laua taga.