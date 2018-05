Teispäeva õhtul kell 20.58 põrkasid Järvamaal Taikse raudteeülesõidul kokku reisirong ja sõiduauto, kuna sõiduauto ei andnud rongile teed.

Sõiduauto juht sai õnnetuses tõsiselt viga. Ta aidati autost välja ning anti üle kiirabile. Mees vajas elustamist.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja ütles Õhtulehele, et praeguseks on kohapeal päästetööd lõppenud. Õnnetuses osalenud rong tuli Türi poolt ja liikus Viljandi suunas.

Fotodelt on näha, et rongi ette sõitnud auto esiots on täiesti lömastatud ning auto on üleüldse tugevalt deformeerunud. Ka rongi esiots on kokkupõrke tõttu kannatada saanud.