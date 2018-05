Roseanne Barr, omanimelise telesarja staar, säutsus Twitteris ja sõimas üht endise presidendi Barack Obama nõunikku „moslemivennaskonna ja Ahvide Planeedi järglaseks“. Telekanalil ABC läks aega vaid paar tundi, et teatada, et „Roseanne'i“ enam eetris ei näe.

„Roseanne“ on kunagise sama nime ja samade näitlejatega telesarja uusversioon, mis kujutab n-ö lihtsa töölisklassi Ameerika perekonna elu. Nii päriselu Roseanne kui tema tegelaskuju on suured president Donald Trumpi toetajad. Ilmselt arvas ABC, et toob telesarja taaselustamisega kanalile uusi vaatajaid ning näitab Trumpi-vastastele ameeriklastele teise poole normaalset ja tavalist elu. Kuid vaid paar tundi pärast Barri solvavat säutsu teatas ABC, et sari on katkestatud, lisades, et Barri kommentaar oli kohutav ning ei peegelda kuidagi telekanali väärtusi.

Wanda Sykes, sarjas osalenud mustanahaline näitlejanna, jõudis enne sarja lõpetamist juba teatada, et ei soovi enam selles osaleda.

Barr võttis säutsu maha ja vabandas solvamise pärast. Nõunik, kelle pihta tema kommentaar käis, ei ole teadaolevalt kuidagi islamiusuga seotud.