Teisipäeva õhtul avati Tallinnas Püha Katariina kirikus näitus „Skelett nr4“, mis toob rahva ette seni saladuses püsinud reliikvia.

Arheoloogilised kaevamised üle kümne aasta tagasi tõid Katariina kiriku põranda alt päevavalgele tellissarkofaagi ja ebatavalise keskaegse luustiku, mis sai dokumendis nime „Skelett 4“. Uuringud tuvastasid, et tegu on mehe luustikuga, kes oli elanud üle 500 aasta tagasi ja olnud tollal silmatorkava pikkusega – 190 cm. Kõrval olnud skelettjäeti leitud asendis pinnasesse, kuid skelett nr 4 võeti just ebatavaliste mõõtmete tõttu üles. Nüüd on see sobivas kontekstis välja pandud.

Näituse kujundasid Tõnu Arrak, Sigrid Huik, Pille Kivihall, Eero Kotli, Kersti Laanmaa ja Terje Kallast-Luure, graafilise disaini tegi Tiit Rammul. Lood „Skelett nr4“ võimalikust saatusest kirjutasid Jaak Juske, Jüri Kuuskemaa ja Loone Ots.

Näituse tegemist toetas kesklinna valitsus ja tänaõhtusele avamisele on prii sissepääs. „Skelett nr 4“ jääb Katariina kirikus (Vene tn 14a / Katariina käik) avatuks suve lõpuni.

„Katariina kirik on kahetsusväärselt unustatud pärl, mis asub küll otse linna südames vanalinnas, kuid mille olemasolust suur osa linlasi isegi ei tea. Loodan, et sellest omapärasest näitusest saab hea ajend paljudele minna avastama Katariina kiriku ilu ja ajalugu,“ sõnas Kesklinna vanem Vladimir Svet.