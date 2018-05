Lingammassaži koolitaja ja sekspert Epp Kärsini üheks eesmärgiks on Eesti koolides seksuaalhariduse edendamine. Naine on sellest rääkimas käinud ka riigikogus ning ta üllatab, et isegi rahvasaadikud ei tea naise keha kohta mitte midagi! Kärsin on märtsikuust alates käinud mitmetes Eesti koolides, et sealseid õpilasi seksuaalsuse kohapealt harida. Viimati käis ta näiteks Tallinna kunstigümnaasiumis, nii õpilased kui direktor on õpetatuga väga rahul: noormehed on näiteks selgeks saanud kuidas saada kolme erinevat orgasmi ning kuidas naistele mõnu teha. Kooli direktori arvates on õpetus vajalik, kuna seksuaalsuse teemadel ei julge lapsevanemad oma lastega üldse rääkida. Kärsin on seksuaalhariduse andmisest rääkimas käinud ka riigikogus ning kohtunud riikliku rahvastikukriisi komisjoni juhi Siret Kotka-Repinskiga, et arutleda, kuidas seksuaalharidust Eesti koolides reformida.

“Siret ütles nii toredasti, et alguses olid nad üllatunud ja ütles, et keegi ei ole kunagi riigikogus seksist nii rääkinud nagu mina. Aga lihtne esimene küsimus oli see, et kui suur on naise kliitor, siis esimene julge pakkus, et see on üks sentimeeter. Vale vastus! Meie kooliõpikutes pole siiani naise kliitorist pilti, see on 7-12 cm, asub meie väliste häbemokkade all ja on mõeldud ainult naudinguteks. Aga sellest ei räägita!” kurjustab Kärsin TV3 "Seitsmeste" eetris.

“Jõudsime selleni, et peaks alustama mingi reformiga, aga ma arvan, et see vastusseis ühiskonnas saab olema väga suur, sest vana koolkonna inimesi, kes isegi ei tea, milline on naudinguterohke seks, nad ei saa paljud aru, miks ma seda teen,” nukrutseb naine.