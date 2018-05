Seksuaalses ahistamises süüdistatud Morgan Freemani advokaadid andsid välja ametliku teadaande, milles nõuavad, et telekanal CNN, mille naisajakirjanikud näitlejat ahistamises süüdistavad, mehe ees vabandaks ja süüdistuse tagasi võtaksid. Kirjas CNN-i juhile Jeff Zuckerile, kirjutas Oscari-võitjast näitleja advokaat Robert Schwartz, et artiklit, milles kaheksa naist Freemani ahistamises ja ebasobivas käitumises süüdistavad, kasutati Freemani ründamiseks. Advokaadi sõnul CNN-i lugu on pahatahtlike kavatsustega kirjutatud, sisaldab valeväiteid ning tegu on ajakirjanduse kuritarvitamisega. Advokaat väidab, et üks artikli autoritest, Chloe Melas, ärgitas tunnistajaid ja ohvreid, et need Freemanit süüdistaks ning et Melas oli lugu tehes isiklikest huvidest kallutatud.

Melas väidab, et Freeman ahistas teda ühel intervjuul: näitleja olevat rasedale reporterile öelnud, et ta näeb väga “küpse” välja ning kommenteeris ta keha, tehes ebasobivaid remarke. CNNi artikli kohaselt on Freeman aga korduvalt filmivõtetel ja muudel säärastel üritustel reportereid ahistanud, teinud sobimatuid seksuaalseid remarke ning ühe korra isegi üritanud naise seelikut üles tõsta, et näha, kas ta kannab aluspesu.

Freemani advokaat väidab avaldatud kirjas, et Melase versioon intervjuust on vale. Ta väidab, et Freeman ei kommenteerinud naist, vaid tema remargid ühe intervjuu puhul olid seotud hoopis teise teemaga: nimelt antud intervjuus osalesid ka teised näitlejad ning Michael Caine rääkis loo sellest, kuidas ta rasedaid naisi enam kunagi ei õnnitle, kuna minevikus oli ta õnnitlenud naist, kes ei olnudki rase. Advokaat väidab, et Freemani kommentaarid, mida CNN oma naisreporterile suunatuna tõlgendab, olid hoopiski kommentaariks Caine’i loole.