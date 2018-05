Eesti peaks olema Euroopa Liidu uue eelarvekavaga üksjagu rahul, kuigi päris rahuloluks põhjust samuti ei ole, ütles Euroopa Komisjoni digitaalse ühtse turu volinik Andrus Ansip.

Euroopa Komisjoni kavajärgi väheneks Eesti rahastus Euroopa Liidu struktuurifondidest 24 protsendi jagu, kirjutab ERR.

"Ma usun küll, et Eesti peaks olema selle eelarvekavaga, mille täna komisjon esitas, üksjagu rahul, sest alates 1999. aastast on ühtekuuluvuspoliitika vahendeid jagatud nn Berliini meetodil. Ja kui nüüd oleks kasutatud seda Berliini meetodit nii nagu ta kunagi loodi, siis oleks Eestis saadava tulu vähenemine olnud koguni 45 protsenti. Kui me oleme oma vaimu valmis seadnud -45 protsendiks ja pärast kujuneb see vähenemine 24 protsendiks, siis see on ju pea kaks korda parem tulemus kui oskasime oodata," kommenteeris Ansip.