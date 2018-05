„Ma andsin juba ühele kliendile sularaha, süsteem juba töötab,“ teatab Tartumaal Vana-Kuuste lähedal Rebase A ja O kaupluse müüja Valve rõõmsalt, kui ta kuuleb kunde palvet võtta välja sularaha. „Aga te peate ka midagi ostma, kaupluse kassat ei tohi ära unustada.“

Teisipäevast alates saab Coopi poodidest võtta sularaha. Süsteem on lihtne: vaja on osta vähemalt ühe euro eest kaupa – näiteks 1,05 eurot maksev pähklipakk – öelda kassapidajale sularaha väljavõtmise soov, siis sisestada pangakaart masinasse ja ongi kümnekas koos pähklipakiga käes. „Siin on ikka seda teenust vaja, kellel linna asja ei ole, saab sularaha meie juurest,“ räägib Valve ja tõelise kauplejana veenab ajakirjanikku võtma ka Coopi kliendikaarti.

Esialgu saab kuni 100 eurot sularaha küsida umbes 120 Coopi kauplusest, mis kuuluvad Abja, Haapsalu, Harju, Hiiumaa, Kilingi-Nõmme, Rapla, Saaremaa ja Tartu ühistutele. Suve lõpuks peaks sularaha saama kõikidest Coopi kauplustest, mida on kokku 350.