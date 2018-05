Telefonitsi järjest mitu müügikõnet saanud tallinlane palus müügimehel endale rohkem mitte helistada, seepeale ähvardas aga müügimees, et vastajat ja tema pereliikmeid hakatakse nii päeval kui ööl telefonikõnedega pommitama, kirjutab ERR.

"Kuna mulle üldse ei meeldi müügitegevus telefoni kaudu, siis niipea, kui sain aru, millega on tegu, ütlesin lõpuni kuulamata, et ei soovi nendega suhelda ning katkestasin kõne," räägib Juhan, kes sai esmaspäeva hommikul müügikõne, kus vene keelt rääkinud müügiinimene soovis talle finantsteenust pakkuda. "Eelmistel kordadel on asi sellega lõppenud, aga seekord ei jäetud mind rahule ja hakati järjest uuesti helistama," kirjeldas ta.

Juhani sõnul sai ta järgneva nelja minuti jooksul kokku seitse kõnet ja jõudis korduvalt öelda, et teenus teda ei huvita.

"Lõpuks hakkas helistaja ähvardama, et kui ma ei kuula nende pakkumist ära, hakkame mina ja mu pereliikmed saama pidevalt nii öösel kui päeval katkematult taolisi kõnesid," kirjeldas Juhan telefonimüügitöötaja agressiivseks muutumist.