8. veebruar 2016. Kaplinn. Vaevu jalul püsiv Marie Fredriksson kummardab kontserdi lõpul Roxette'i publikule. Kas ta aimab, et viimast korda? Kuid lavade kuninganna, kelle hittide saatel on üles kasvanud mitu põlvkonda, ei tohi end enam piitsutada. Ta on ühest silmast pime ja jalad ei kanna enam.