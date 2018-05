Politsei- ja piirivalveamet (PPA) võtis täna Tallinnas piduliku tseremooniaga vastu uue kaatri, mis kannab nime Pikne. Ida prefektuuri vetes patrullima hakkav Udria ristitakse kolmapäeval Narva-Jõesuus.

PPA laevastiku juht Kaupo Läänerand sõnas, et uued kaatrid on merekindlamad, kiired ning varustatud tööks vajaliku tehnikaga. „Uued kaatrid on hea manööverdusvõimega, mis annab meile võimalust seda paremini juhtida ning madalasse vette sõitmiseks on kaatril peal vesiskuuter. Lisaks on kaater varustatud kaasaegsete navigatsiooniseadmetega,” lausus Läänerand.

Pikset ja Udriat kasutatakse eelkõige riigipiiri valvamisel ja selle käigus tekkivate merepäästesündmuste lahendamisel. „Piiri valvamine toimub iga päev ja iga ilmaga, uute kaatritega saame patrullida ka raskete ilmastikutingimuste korral,“ lisas Läänerand.

Mõlemad kaatrid on 17 meetrit pikad, 4,67 meetrit laiad ja 1-meetrise süvisega. Nende maksimaalne kiirus on 40 sõlme (74 km/h). Kaatritel asuva vesiskuutriga saavad piirivalvurid liikuda merel, madalas vees, kivisel rannikul ja sellistes kohtades, kus teistel veesõidukitel ligipääs puudub.