Mees tuleb komandeeringust. Uks ei avane, sest võti on seespool ees. Pärast korduvat kellaandmist tuleb naine avama – sassis peaga, hommikumantel lohakalt õlgadel:

"Ah sina oled! Oh kui hea! Mine kutsu arst, mul on 40 kraadi palavikku!"

Aga väike poeg hüüab toast:

"Isa, isa, ära mine! Mul on koll kapis!"

"Ära kuula lapse juttu!" palub naine. "Mul on niigi halb olla! Mine kutsu arst!"

Poeg aga hüüab uuesti:

"Issi, ära mine! Mul on koll kapis!"

"No ma vaatan, mis koll see on!" teatab mees. Kapis istub aga alasti naaber. Mees on kole kuri:

"Noh, sul, Jaan, pole ka aru peas! Mu naisel on 40 kraadi palavikku ja sina tuled siia lapsele kolli tegema!"