Sügishooajast pakub ETV oma vaatajatele senisest mahukamat ühiskondlikku debatti. Teisipäeva, kolmapäeva ja neljapäeva õhtuti läheb eetrisse uus intervjuu- ja debatisaade, kus lahatakse ja avatakse erinevaid päevakajalisi teemasid.



Õhtused teemad sünnivad igapäevasest elust, alates poliitikast ja majandusest, lõpetades sotsiaalia ja kultuuriga. Oluliste sündmuste puhul toome eetrisse ka pikema parlamendipoliitika debati.



Uut saadet hakkavad järgemööda juhtima juhtima ETV tuntud ajakirjanikud Andres Kuusk, Johannes Tralla ja Anna Gavronski.



Päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala sõnul tagavad need kolm saatejuhti nii ajakirjandusliku kvaliteedi kui ka erinevate teemade asjatundliku kajastamise.



"Andres on erakordselt kogenud poliitika-, julgeoleku ning majanduse valdkonnas, Johannese tugevused on välispoliitika ja kultuur, Anna on oma ajakirjanikukapitali kogunud "Pealtnägijast", kattes korruptsioonilugusid, sotsiaalseid- ja krimiteemasid. Kõik on on väga head ja teravad intervjueerijad," ütles Kala.

"Foorum" paneb pärast 15 aastat pillid kotti



15 aastat järjepanu eetris olnud poliitikasaade "Foorum" läheb viimast korda eetrisse täna õhtul kell 20. "Foorumi" toimetaja ja saatejuht Andres Kuusk saab uue saatesarja vastutavaks toimetajaks. Kuuse sõnul on poliitiline debatt ERR-i jaoks jätkuvalt üks prioriteetidest. Uus formaat võimaldab rohkem kaasa rääkida ühiskonnas olulistel teemadel, olla mitmekesisem ja tuua eetrisse ka uusi arvamusliidreid, lisas Kuusk.



Uus intervjuu- ja debatisaade sünnib ERR-i päevakajaliste saadete- ja uudistetoimetuse tihedas koostöös. ERR-i Brüsseli korrespondent Johannes Tralla naaseb kesksuvel Eestisse ja saab olema üheks ühenduslüliks kahe toimetuse vahel.



ERR-i uudiste- ja sporditoimetuse peatoimetaja Anvar Samosti sõnul jätkab Johannes paralleelselt päevakajasaadete tegemisega ka uudistetoimetuses, kus tema Brüsseli aastate jooksul kogutud teadmised, oskused ja kogemused aitavad veel paremat ajakirjandust teha.



Kuus aastat Euroopa Liidu uudiseid vahendanud Tralla sõnul ootab ta koju naasmist põnevusega. "Andres ja Anna on oma ala tipud, kellega koos saab teha ainult väga head ajakirjandust, nii et mõtlen sügishooajale hingevärinaga. Uudistetoimetuse ridades jään tihedalt jälgima Euroopa Liidu protsesse ja jätkan välispoliitika vahendamisega," ütles Tralla.



Anna Gavronski, kes jätkab sügishooajal ka "Pealtnägijas", on uue saate eetrisse mineku eel ootusärev. "Mul on väga hea meel, et saan sügisest alates töötada nii kogenud saatejuhtide kõrval nagu Andres ja Johannes, kes on oma valdkonnas vaieldamatud tipud. Mulle tundub, et Eesti telemaastik tunneb hetkel sellisest saateformaadist pisut puudust - sisukad, haaravad ja emotsionaalsed otse-eetri intervjuud. Isiklikult on see mulle suur väljakutse ja püüan olla ülesannete kõrgusel. Kui vastaja teisel pool lauda keerutab, küsin üht küsimust kas või kümme korda," ütles Gavronski.



Ühiskondlikku debatti jääb ETV-s täiendama hoogne ja terav "Suud puhtaks" Urmas Vaino juhtimisel.