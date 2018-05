Elu riigis võtab üha uskumatumaid pöördeid. Puusaoperatsioonile pääsemiseks peab karkudega komberdav pensionär ootama poolteist aastat, aneemiahaige neiu raviks tuleb lastefondil raha kerjata, väikesele poisile meditsiinilise abivahendi saamiseks peavad tema vanemad kohtult abi otsima.

Riigikogu liige Arno Sild tõdes, et tema eakas juristist tuttav, kes liigub ringi karkude toel, saab operatsioonile alles pooleteist aasta pärast. Paraku ei osanud isegi riigikogu liige vana kolleegi kuidagi aidata.

Mõned päevad tagasi tekkis äge poleemika selle üle, kas 17aastasel harvaesinevat aneemiavormi põdeval neiul on ikka vaja kallist ravimit, mida haigekassa ei kompenseeri. Üks vihale aetud tohter lajatas, et alternatiiv on ka surm. Neiu ravimitele korjab heade annetajate raha ülikooli kliinikumi lastefond.

Teisipäeval andis grupp riigikogu saadikuid sotsiaalminister Kaia Ivale üle arupärimise puudega laste eluks ja arenguks vajalike abivahendite kättesaadavuse kohta. Ajendiks sellele oli seitsme-aastase Jasperi lugu, kelle vanemad olid sunnitud ortopeedilise tugivahendi soetamiseks riigi vastu kohtusse minema. 380 eurot maksev ortoos on riigile nõnda suur väljaminek, et ametnikud ei arvesta selle juures isegi lapsega tegelenud spetsialisti arvamust.

Taolisi võitlemisi oma lapse, ema või abikaasa elu ja tervise eest peetakse üle vabariigi tuhandeid. Paljud löövad käega ja surevad märkamatult, vähesed lähevad oma närvide ja tervise hinnaga kohtusse. Kas tõesti tuleb luua pensionisammas, mis katab tohtri juurde pääsemiseks protsessimise kulud?