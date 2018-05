Julgen arvata, et praegusaegne nii-öelda keskmine inimene tunneb taimi mitu korda vähem kui näiteks 19. sajandi taluperemees talude päriseksostmise ajal. Meil pole iga päev vaja taimi tunda, kui meie tegevusvaldkond pole botaanika, aiandus või taimekasvatus. Selles pole võimalik süüdistada ka kooliharidust – taimeteadus on olnud kooliprogrammis ju samamoodi nagu Mahtra sõda või Faust, mille kohta võiks haritud inimene midagi teada.

Omnivoori, isegi karnivoorina on minu kui botaaniku jaoks olnud herbivooria alati taunitav – käed eemale taimedest, ära söö taimi! Olgu pealegi, toitumisküsimustes ei maksa radikaliseeruda. Muidugi peab inimene sööma nii taimset kui ka loomset materjali, aga kõike mõistlikult. Taimetoidu puhul peab aga arvestama osa taimede mürgisusega – heal juhul päädib nende söömine kõhulahtisusega (näiteks paakspuu on tuntud lahtisti, tema viljad pole õnneks ka kuigi ahvatlevad), ent raskemad juhud võivad lõppeda taimetoidusööja surmaga.

Samas ei saa väita, et just viimasel aastakümnel on taimetundmises toimunud oluline muutus halvemuse poole. Läbi aegade on olnud inimesi, kes ei erista kuuske ja mändi, ning neid, kes teevad väljas vahet enamikul kodumaistest taimedest. Võibki väita, et nii häid taimetundjaid kui on praegu olnud näiteks Eesti uue taimeatlase välitöödel, pole Eestis varem tegutsenud.

Ka pakub praegune ajajärk suurepäraseid võimalusi taimi tundma õppida. Valmimas on Eesti taimede uus levikuatlas, mille pidevalt arenevat veebiversiooni saab näha veebilehel elurikkus.ee. Juunis tuleb müügile Eesti taimede kukeaabitsa uus trükk, mille levikukaardid on juba uuest taimeatlasest ning tehtud on muidki olulisi täiendusi. Eesti Loodus vahendab kodu- ja välismaise taimeteaduse uudiseid. Taimi tutvustavat kirjandust pole kunagi nii palju ilmunud kui näiteks viimasel kümnendil.

Ammendamatu abiline taimetundmisel on muidugi internet. Kui näete tundmatut taime, näiteks varakevadel õitsevat paiselehte, kirjutate interneti pildiotsingusse „kollane lill“ ja esimese kümmekonna foto seas on otsitav kindlasti olemas. Küllap tekitab teabe nii lihtne kättesaamine ka tunde, et enamik sellest teabest on tõene ega vaja kontrollimist.

Liigne enesekindlus taimede määramisel

Mürgiste taimede söömiseni võib kergesti jõuda interneti, eriti foorumite ja blogide abil. Näiteks jäävad kuskilt nagu otsingumootoril meelde märksõnad „salat, kanakoole, pesto“ ja lähebki salatiteoks. Äpist võib leida ka mõne foto, mida nutitelefonis saab küll suurendada, ja see paistab ka küllalt sarnane, järelikult sobib.

Õige taime äratundmine ongi raske. Kuivõrd suure osa inimeste igapäevane kokkupuude taimedega piirdub muru niitmise, lillede ja poeköögiviljadega, siis enamasti on taimed nende jaoks üksteisega äravahetamiseni sarnased. Me ei erista kuigi hästi teiste rasside inimesi omavahel, nagu ka hiinlastele on valged üsna ühte nägu. Meil pole põhjust teha iga päev vahet väga mürgistel sügislillelehtedel, maikellukesel ja karulaugul, sest need pole meie tavalised söögitaimed.

Mul on hästi meeles meie paremate vanema põlvkonna taimetundjate jutt, kui olen kahelnud, ega taimeliike käsiraamatutes segi ei aeta – „no pole võimalik, et need taimed omavahel segi läheksid!“. Olen õpetanud taimi ülikooli praktikatel, õppekäikudel, lihtsalt loodushuvilistele ja sõpradele. Võin julgelt kinnitada, et väga kergesti saab segi ajada maikellukese ja karulaugu, põldosja ja põldpuju ning ilmselt ka arukase ja aruheina.

Botaanikutel on herbaariumides taimemäärangute parandamine ehk ümbermääramine tavapärane. Herbaarium on hea abivahend ka oma taimetundmise arengu jäädvustamiseks, sest ümbermäärang lisandub uue etiketina, mitte ei kustutata varasemat määrangut ja ümbermääramiste ajalugu on seega näha. Mul on enda ümbermääratud herbaarlehti näiteks kolme määranguga, näiteks algul olen arvanud kesamailast, siis tumerohelist ja pärsia mailast – ja pole parata, eks kõik määrangud ole tehtud oma parema äratundmise ja hetketeadmise tulemusel. Teadusliku herbaariumi ümbermäärangud on taimeteaduse loomulik ja igapäevane osa.

Ostke poes saadaolevaid taimi!

Nüüdisaegne inimene saab oma põhitoiduse poest, kus tooted on varustatud nime, koostise, kilohinna ja muu teabega. Meil pole põhjust kahelda, et poest ostetud peet või kapsas ei vasta nimetatud liikidele: näiteks et peedi asemel pakutaks mürkputke või et meile püütaks maitserohelise pähe parseldada suvalist heina. Samamoodi on ka turul, sest turukauplejadki tahavad endiselt oma kaupa müüa ning kuuldused ohtliku või väheväärtusliku kauba müümisest leviks kiirelt.

Mis siis sunnib praegusaegset inimest otsima loodusest, mida ta enamasti kardab ega tunne, endale söödavaid taimi? Enamasti pole küsimus rahas – loodusest saab ju muidu –, vaid ikka nii-öelda trenditeadlikkuses, alternatiivide otsimises või sageli ka sõbra soovituses. Kahtlemata võib armastus taimede vastu käia ka kõhu kaudu, ent soovitan kindlasti süüa vaid päris tuttavaid taimi.

Kuidas taimed endale selgeks teha, kui selline huvi on tekkinud – millest alustada? Kõige lihtsam oleks leida botaanikust sõber, kes viitsiks looduses käies teile taimi õpetada. Muidugi võiks kõigil olla vähemalt üks taimeteadlasest sõber, aga tihtipeale peab piirduma taimemääraja, interneti pildiotsingu ja sotsiaalmeedia vastavate huvirühmadega.

Tundmatut taime on lihtne küsida Facebookist sobivast grupist. Maksab meeles pidada, et taimi pildistades ei saa piirduda vaid ühe fotoga – vaja oleks lähivõtteid nii õitest kui ka lehtedest, tihti ka näiteks lehe alumiselt küljelt. Muidugi oleneb, kui täpselt soovite taimeliiki teada saada. Kõige kindlam on tundmatu taim herbariseerida, vastavaid juhiseid leiab nii internetist kui ka hiljuti ilmunud „Herbaariumi käsiraamatust“ kirjastuselt Hea Lugu.