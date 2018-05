Eesti filmi- ning teleauhindadel parima seriaali auhinnaga pärjatud “Siberi võmmi” tegijad teatasid Facebookis, et uut hooaega nad enam ei vänta. Televaatajatega kohtutakse peatselt juba hoopis teisel kujul. See tekitas osades televaatajates kurbust, kuid teised hoopis rõõmustasid, arvates, et sel seriaalil oligi aeg pillid kotti pakkida. Kas aga ka sellele seriaalile kehtib filmides ülekasutatud lause "See lõpp on alles algus" ning tulemas on järgmine võmm?

Uudis lõpetamisest tuli ootamatult ning see tekitas mõnes seriaali vaatajas frustratsiooni. Kommentaariumites kurdeti, et Kanal 2-st polegi enam nüüd midagi vaadata ning et see seriaal oligi kodumaistest ainus, mida üldse vaadata kannatas. Eks nii mõnigi poetas pisara ka seetõttu, et piltilus Veikko Täär oma sarmiga enam nende argipäeva helgemaks ei tee.

“Tõesti kahju, et tehakse head asja ja siis nagu aamen kirikus see lihtsalt lõpetatakse,” kirjutab “Siberi võmmi” Facebooki lehel Erko. “Ootasin alati uut osa. Meeldis nii “Viimane võmm” kui “Siberi võmm”, vähemalt oli midagi, mida telekast oodata,” kommenteerib Kristo.