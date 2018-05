Riigihalduse minister Janek Mäggi (KE) ütles vastuseks IRL-i esimehe Helir-Valdor Seederi tselluloositehase teemalisele avaldusele, et valitsus peab teemat igal juhul arutama.

Tselluloositehase eriplaneeringuga edasimineku kõige suurem probleem on Mäggi sõnul negatiivne avalik arvamus, eelkõige kohalike elanike negatiivne arvamus, kirjutab ERR.

"Kui tavaliselt on võimalik leida sobiv kompromisslahendus, mis huvipoolte seisukohti arvestab, siis praegu on kujunemas olukord, kus kompromisslahendust ei paista. Nüüd on tegelikult ettevõtjate ülesanne pakkuda lahendus, mis avalikku arvamust arvestab," ütles Mäggi ning lisas, et kui ettevõtjad avalikku arvamust muuta ei suuda, on tselluloositehast Tartusse väga raske teha.

"Ma arvan, et praegu väga suures osas on see pall ettevõtjate käes," ütles Mäggi veel.

Tartlased on tõepoolest tselluloositehase vastu. Umbes nädalapäevad tagasi tehti enda vastuseisu näitamiseks Emajõe kaldale inimkett, millest võttis osa üle 3000 inimese.