Ungari valitsus on valmis kirjutanud uued seadused, mille kohaselt võib migrantidele abi osutavaid inimesi kriminaalkorras karistada, vahendab BBC. Seaduseelnõu on nime saanud ärimees George Sorose järgi.

Kui seadused muutmata kujul vastu võetakse, võib karistuse saada nii pagulasi abistavate infolehtede, toidu või õigusabi pakkumise eest. Seadused ei piiraks vaid oma riigi kodanikke, vaid takistaks ka teistel riikidel pagulasi Ungarisse suunamast. See läheb otseselt Euroopa Liidu praeguse poliitika vastu, kuid Ungari pole ainus, kes tõrgub pagulasi vastu võtmast. ELi plaanile kolida Itaalia ja Kreeka ülerahvastatud pagluaslaagritest mujale umbes 160 000 Süüria ja Eritrea põgenikku on vastu ka Slovakkia, Tšehhi ja Poola.

Ungari parlament arutab seadusettepanekuid hoolimata sellest, et migrantide vool Ungarisse on pärast piiritara püstitamist praktiliselt olematuks muutunud. Parlamendis naudib suurt enamust (kaks kolmandikku kohtadest) rahvuskonservatiivne erakond Fidesz, mida juhib peaminister Viktor Orban, kes eelmisel kuul ametisse tagasi valiti.

Seaduseelnõu pealkiri on üsna omapärane: Sorose Peatamise Eelnõu. See viitab Ungari päritolu ärimehele ja aktivistile, kelle vastane antipaatia on Ungari valitsuse üks leivanumbreid. Soros on mõjukas tüüp, kes on Avatud Ühiskonna Toetusfondide (Open Society Foundations ingl. k.) looja ja omanik. Fidesz süüdistab Sorost moslemiimmigratsiooni toetamises Euroopas. Ja mitte ainult Ungari parlamendiliikmed, vaid ka paljud vandenõuteoreetikud näevad rikka investori mõju paljuski, mis neile ei meeldi.