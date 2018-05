A post shared by Pusha T (@kingpush) on May 24, 2018 at 2:03pm PDT

Räppar Pusha-T paljastas, et algul oli tema albumil "Daytona" kavas teine kujundus. "Aga kell üks öösel heliseb mu telefon," rääkis artist hiljutises intervjuus. Helistajaks oli Kanye. ""Kuule, jah, me peaksime kujundust muutma. Mulle meeldib üks teine kujundus," olnud Kim Kardashiani megastaarist mehe sõnad.

Ei noh, kui raha on jalaga segada, miks ka mitte! Kanye West soetas 85 000 dollari eest foto, mis kujutab kadunud lauljanna Whitney Houstoni narkoläbust vannituba. Ent see, kuhu West foto pani, ajab fännid marru.

West tõdenud, et uus foto maksis 85 000 dollarit, aga ta plekib selle ise kinni. "Selle muusika juurde peavad inimesed vaatama just seda. Mina maksan," öelnud ta Pushale.

Daily Maili teatel oli tegu 2006. aastal tehtud fotoga Whitney Houstoni Atlanta häärberi vannitoast, mille kraanikausikapil ja kraanikausis vedelesid uimastipruukimisvahendid.

48aastane Houston uppus 2012. aastal oma Beverly Hillsi hotellisviidi vanni.

Sotsiaalmeedias on plaadikujundust kritiseerinud nii Westi kui ka Pusha fännid. Ka Whitney nõbu Damon Elliott on marus.

"Selline reklaamitrikk plaadimüügi nimel on jälk. See tegi mu perele ja mu tütrele haiget. See on väiklane. See on maitsetu," ütles Elliott ajakirjale People.